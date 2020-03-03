Зеленский предложил назначить Шмігаля премьером, - СМИ

3 марта, 2020, 20:00

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте. Шмігаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" вечером во вторник, 3 марта, проведет заседание по кадровым вопросам. На нем ожидалось присутствие президента Зеленского.