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Espreso.tvОбществоЗеленский предложил назначить Шмігаля премьером, - СМИ

Зеленский предложил назначить Шмігаля премьером, - СМИ

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" избрать премьером заместителя председателя правительства Дениса Шмігаля

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте. Шмігаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

Напомним, ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" вечером во вторник, 3 марта, проведет заседание по кадровым вопросам. На нем ожидалось присутствие президента Зеленского.

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