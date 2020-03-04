"Вы готовы?" - Аваков анонсировал введение видеофиксации на дорогах по всей стране

4 марта, 2020, 12:20

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о начале введения видеофиксации на украинских дорогах

Об этом Аваков сообщил в блоге на сайте "Украинской правды" .

"Вы готовы? Полностью завершен период подготовки к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода - первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер - по всей стране. Вы к этому готовы? Надеюсь, что да!" - написал Аваков.

Глава МВД заявил, что в Украине в ДТП погибают до 50 человек в неделю.

"Ко мне на стол регулярно ложится ужасная статистика - на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю! Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить - нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля. Задумайтесь: на дорогах Украины в 2019 году погибло 3454 человека!!! Больше, чем на войне!" - добавил Аваков.

Вы готовы? В ближайшее время МВД запускает фотовидеофиксацию нарушений ДТП - 45 дней переходный период, а дальше в полном объеме штрафы и наказания - по всей стране. Это единственный действенный способ сократить смертность на дорогах! Coming soon! https://t.co/912sDK53Oc pic.twitter.com/q4f7oRHoHX - Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2020