Зеленский назвал Авакова одним из наиболее эффективных министров, - СМИ
3 марта, 2020, 22:35
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" заявил, что министр МВД Арсен Аваков остаться на должности
Об этом сообщает "Украинская правда".
На заседании фракции несколько депутатов возмущались, почему президент не увольняет Авакова, поскольку, когда формировалось правительство в августе 2019 года, он заявлял, что Аваков остается в должности временно.
На это Зеленский сказал: "он один из самых эффективных чиновников".
- Напомним, председатель профильного парламентского комитета по по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "слуг" Денис Монастырский прогнозирует сохранение Арсеном Аваковым своего министерского портфеля.
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