Зеленский назвал Авакова одним из наиболее эффективных министров, - СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда".

На заседании фракции несколько депутатов возмущались, почему президент не увольняет Авакова, поскольку, когда формировалось правительство в августе 2019 года, он заявлял, что Аваков остается в должности временно.

На это Зеленский сказал: "он один из самых эффективных чиновников".