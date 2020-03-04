"Сегодня состоялся фарс": Геращенко об изменениях в правительстве

4 марта, 2020, 22:19

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко прокомментировала изменения в правительстве

Об этом она сказала в эфире "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV.

"Сегодня состоялся фарс - смена правительства Зеленского на правительство Зеленского. Абсолютно справедливо, что нет никакой программы, стратегии ни предыдущего правительства, ни "нового правительства". Было очень странно слушать выступление президента Зеленского, который сказал, что это лучшее правительство в истории Украины, но почему же его тогда уволили? Потом обвинил это правительство во всех смертных грехах и назначил его "козлом отпущения". Очень больно наблюдать за разрушением парламентаризма, когда монобольшинство впервые увидело кандидата на пост премьера и всех министров сегодня. Когда здесь по кулуарах бегали и ловили людей за руки затягивали в правительство, потому что нет желающих идти работать в эту очередную вариацию правительства к Зеленскому. Когда ключевые проблемы касаются экономики, но нет экономического блока нового правительства. И все это вызывает беспокойство, куда именно идет страна. Было бы честно, чтобы правительство Зеленского возглавил сам Зеленский ", - сказала Геращенко.

Напомним, что народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий также отметил, что сейчас формируется личное правительство Зеленского .