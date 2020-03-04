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Espreso.tvОбщество"Правительство, которое не будет прятаться в Facebook": Шмыгаль о новых министрах

"Правительство, которое не будет прятаться в Facebook": Шмыгаль о новых министрах

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатов на должности министров, заявил, что новое правительство не будет будет прятаться в Facebook

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Правительство, не будет прятаться в фейсбуке, будет выходить к людям решать их проблемы. Наш приоритет - это благосостояние граждан. И позвольте повторить, как сегодня уже говорил президент, это не правительство технократов, не правительство казнокрадов, не правительство "Крепких хозяйственников" - правительство для людей ", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что в предложенном составе правительства есть сочетание молодости и опыта.

 

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