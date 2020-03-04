"Правительство, которое не будет прятаться в Facebook": Шмыгаль о новых министрах
4 марта, 2020, 19:53
Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя кандидатов на должности министров, заявил, что новое правительство не будет будет прятаться в Facebook
Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Правительство, не будет прятаться в фейсбуке, будет выходить к людям решать их проблемы. Наш приоритет - это благосостояние граждан. И позвольте повторить, как сегодня уже говорил президент, это не правительство технократов, не правительство казнокрадов, не правительство "Крепких хозяйственников" - правительство для людей ", - сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что в предложенном составе правительства есть сочетание молодости и опыта.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-