Это будет правительство не новых, а старых лиц, - Княжицкий

4 марта, 2020, 16:12

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий отметил, что сейчас формируется личное правительство президента Владимира Зеленского

Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

"Мы находимся в оппозиции, поэтому в такой ситуации мы не можем голосовать за правительство. Тем более назвать его обновленным очень сложно, это скорее правительство не новых, а старых лиц. Тем более голосовать за это мы не будем, мы будем голосовать против. Если это вообще вынесут в зал, потому что мы видим, что многие министры отказываются работать в этом правительстве, поэтому посмотрим. Мы не голосовали за назначение этого генпрокурора, но мы видим, что те, кто хотят его снять - это люди, которые хотят реванша. Люди , которые требуют от него преследований участников Майдана. Поэтому поддерживать и солидаризироваться с такой позицией мы не будем. Мы будем воздерживаться в этом голосовании", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что любое правительство, которое сейчас будет - это правительство лично Зеленского.

"Мы находимся в оппозиции к Зеленскому и считаем, что его политика ведет Украину к краху. А правительства он пытается изменить, чтобы каким-то образом спасти свой рейтинг. Не думаю, что это ему удастся. И что будет делать это правительство, нам абсолютно не понятно. Поэтому голосовать мы за него не будем ", - отметил Княжицкий.

Княжицкий отметил, что он знаком с Денисом Шмыгалем и относится к нему положительно, потому что он опытный менеджер и имел опыт работы в государственных структурах и в частных. Но, по словам нардепа, речь идет не о персоналиях, а должностях. Денис Шмыгаль не пришел на встречу с фракцией "Европейская солидарность", поэтому нардеп добавил, что они не могут поддерживать человека, не зная, что он предлагает.