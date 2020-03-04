От коронавируса в мире умерли уже 3198 человек, зафиксировано более 93 тыс. заражений

4 марта, 2020, 07:38

По состоянию на среду, 4 марта, от коронавируса Covid-19 в мире умерли уже 3198 человек, общее количество инфицированных составило 93 158 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80 270 зараженных и 2981 умерших. 77 смертей от коронавируса зафиксировано в Иране, 79 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", 9 - в США, 4 - во Франции, 2 - в Гонконге, по 1 - в Австралии, на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде.

По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (5328), Италия (2502), Иран (2336).

В то же время выздоровели после заражения коронавируса 50 690 человек.