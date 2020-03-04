Нардеп "слуга" Качура обнародовал заявление Гончарука от 3 марта об отставке. ФОТОФАКТ
4 марта, 2020, 09:25
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука
Заявление он обнародовал в своем Telegram.
"Сейчас на комитете по вопросам госвласти будем принимать отставку Гончарука", - написал Качура.
Заявление датировано 3 марта.
- 3 марта народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке .
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