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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Качура обнародовал заявление Гончарука от 3 марта об отставке. ФОТОФАКТ

Нардеп "слуга" Качура обнародовал заявление Гончарука от 3 марта об отставке. ФОТОФАКТ


фото: Урядовий портал
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука

Заявление он обнародовал в своем Telegram.

"Сейчас на комитете по вопросам госвласти будем принимать отставку Гончарука", - написал Качура.

Заявление датировано 3 марта.

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