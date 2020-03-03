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Espreso.tvОбществоГончарук написал заявление об отставке, - Дубинский

Гончарук написал заявление об отставке, - Дубинский


фото: kmu.gov.ua
Народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке

Об изменениях в руководстве Кабинета министров Дубинский написал в своем телеграмм-канале.

"Гончарук написал заявление (об отставке, ред.). Кабмин будет перезагружен", - отметил нардеп.

По его данным, пост премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

Список тех, кто останется в правительстве:

  • Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;
  • Денис Малюська сохранит должность министра юстиции;
  • Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;
  • Тимофей Милованов - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Оксана Маркарова - министром финансов Украины;

В то же время Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

  • министра здравоохранения;
  • министра по делам ветеранов;
  • министра развития общин и территорий;
  • министра аграрной политики;
  • министра энергетики и угольной промышленности.

Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете министров остаются свободны.

 

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