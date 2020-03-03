Гончарук написал заявление об отставке, - Дубинский
3 марта, 2020, 12:02
Народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке
Об изменениях в руководстве Кабинета министров Дубинский написал в своем телеграмм-канале.
"Гончарук написал заявление (об отставке, ред.). Кабмин будет перезагружен", - отметил нардеп.
По его данным, пост премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.
Список тех, кто останется в правительстве:
- Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;
- Денис Малюська сохранит должность министра юстиции;
- Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;
- Тимофей Милованов - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова - министром финансов Украины;
В то же время Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:
- министра здравоохранения;
- министра по делам ветеранов;
- министра развития общин и территорий;
- министра аграрной политики;
- министра энергетики и угольной промышленности.
Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете министров остаются свободны.
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