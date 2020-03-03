Гончарук написал заявление об отставке, - Дубинский

3 марта, 2020, 12:02

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке

Об изменениях в руководстве Кабинета министров Дубинский написал в своем телеграмм-канале.

"Гончарук написал заявление (об отставке, ред.). Кабмин будет перезагружен", - отметил нардеп.

По его данным, пост премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

Список тех, кто останется в правительстве:

Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;

Денис Малюська сохранит должность министра юстиции;

Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;

Тимофей Милованов - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова - министром финансов Украины;

В то же время Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

министра здравоохранения;

министра по делам ветеранов;

министра развития общин и территорий;

министра аграрной политики;

министра энергетики и угольной промышленности.

Дубинский добавил, что много вакансий в обновленном Кабинете министров остаются свободны.