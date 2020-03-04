Фьюри ошарашил заявлением о бое с Джошуа
Об этом сообщает This Morning.
По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри до завершения карьеры он проведет только два боя - третий поединок против американца Деонтея Уайлдера и встречу с обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа из Великобритании.
"У меня осталось два боя, затем наступит время серьезно задуматься над тем, что делать дальше. Сколько можно? Я не проиграю уже в 31 поединке. Уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе. Я уже стал чемпионом мира в супертяжелом весе. После победы над Кличко, я получил все титулы. Думаю, с Джошуа будет мой последний бой ", - сказал Фьюри.
- 2 марта промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 .
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой британского боксера с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира должен состояться в декабре 2020 года .
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-