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Espreso.tvСпортФьюри ошарашил заявлением о бое с Джошуа

Фьюри ошарашил заявлением о бое с Джошуа


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что завершит карьеру сразу после боя с Энтони Джошуа

Об этом сообщает This Morning.

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британца Тайсона Фьюри до завершения карьеры он проведет только два боя - третий поединок против американца Деонтея Уайлдера и встречу с обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Энтони Джошуа из Великобритании.

"У меня осталось два боя, затем наступит время серьезно задуматься над тем, что делать дальше. Сколько можно? Я не проиграю уже в 31 поединке. Уже 12 лет выступаю в профессиональном боксе. Я уже стал чемпионом мира в супертяжелом весе. После победы над Кличко, я получил все титулы. Думаю, с Джошуа будет мой последний бой ", - сказал Фьюри.

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