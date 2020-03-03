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Espreso.tvСпортПромоутер рассказал, когда Фьюри и Джошуа подерутся за титул абсолютного чемпиона мира

Промоутер рассказал, когда Фьюри и Джошуа подерутся за титул абсолютного чемпиона мира


фото: Getty Images
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой британского боксера с соотечественником Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира должен состояться в декабре 2020 года

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам промоутера чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа, его поединок против обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри может состояться в декабре .

"Очень хорошо, что третий бой Фьюри - Уайлдер будет в июле, а мы боксируем в июне. Сейчас наши намерения - договориться о поединке Фьюри и Джошуа в декабре этого года. Ничего не препятствует тому, чтобы заключить контракт сейчас, с условием, что они оба победят летом. Бой за титул абсолютного чемпиона мира должен состояться в 2020 году ", - сказал Хирн.

Он уверен, что одним поединком противостояния Фьюри и Джошуа не ограничится.

"Без сомнения Джошуа и Фьюри проведут два или три боя. Это часть договоренности, которой мы хотим достичь с Фьюри и его промоутером Бобом Арумом как можно скорее - соглашение о двух боях: в конце этого года, а затем летом 2021", - отметил Хирн.

  • Напомним, 2 марта Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне .
  • 2 марта промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 .
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