Абсолютная глупость: Кличко раскритиковал ФБУ за дисквалификацию тренера боксера, который перешел в профессионалы
4 марта, 2020, 14:21
Владимир Кличко раскритиковал Федерацию бокса Украины по дисквалификации тренера тяжеловеса Виктора Выхриста за его переход в профессионалы
Об этом сообщает "Чемпион" .
По словам Кличко, решение ФБУ о дисквалификации тренера и менеджера Виктора Выхриста, который перед Олиммпиадой 2020 перешел в профессионалы, абсолютная глупость.
"Наказывать тренера и менеджера Выхриста - это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно - мы хотели развиваться как боксеры", - сказал Кличко.
После перехода Виктора Выхриста в профессионалы ФБУ дисквалифицировала на три года личного тренера Выхриста Александра Ляхового и менеджера боксера Андрея Котельника.
- Напомним, 29 января стало известно, что Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020.
- Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера Виктора Выхриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020.
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