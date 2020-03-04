Абсолютная глупость: Кличко раскритиковал ФБУ за дисквалификацию тренера боксера, который перешел в профессионалы

4 марта, 2020, 14:21

Владимир Кличко раскритиковал Федерацию бокса Украины по дисквалификации тренера тяжеловеса Виктора Выхриста за его переход в профессионалы

Об этом сообщает "Чемпион" .

По словам Кличко, решение ФБУ о дисквалификации тренера и менеджера Виктора Выхриста, который перед Олиммпиадой 2020 перешел в профессионалы, абсолютная глупость.

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста - это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно - мы хотели развиваться как боксеры", - сказал Кличко.

После перехода Виктора Выхриста в профессионалы ФБУ дисквалифицировала на три года личного тренера Выхриста Александра Ляхового и менеджера боксера Андрея Котельника.