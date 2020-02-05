Тренера лучшего украинского тяжеловеса дисквалифицировали на 3 года

5 февраля, 2020, 17:15

Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года тренера и менеджера тяжеловеса Виктора Выхриста за переход боксера в профессионалы перед Олимпиадой-2020

Об этом сообщает Федерация бокса Украины .

В ФБУ заявили, что узнали о неожиданном решении лидера сборной Украины за день до его перехода в профессионалы от личного тренера боксера Александра Ляхова.

"О решении Виктора Выхриста прекратить выступления в составе сборной Украины сообщил 27 января личный тренер боксера - Александр Ляхов в общении с главным тренером сборной. То есть за день до подписания Виктором Выхристом профессионального контракта. До этого момента Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений относительно возможного желания Выхриста перейти в профессиональный бокс и прекратить выступления в составе сборной Украины ", - заявили в ФБУ.

Также в федерации подчеркнули, что из-за решения Выхриста сборная Украины рискует остаться без олимпийской лицензии в супертяжелом весе.

В ФБУ решили дисквалифицировать на 3 года Александра Ляхова и менеджера боксера - Андрея Котельника, который является бывшим чемпионом мира среди профессионалов в полусреднем весе (до 63,5 кг).

Виктор Выхрист является чемпионом Европы-2017 и победителем Европейских игр-2019 среди любителей.