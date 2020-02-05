Тренера лучшего украинского тяжеловеса дисквалифицировали на 3 года
Об этом сообщает Федерация бокса Украины .
В ФБУ заявили, что узнали о неожиданном решении лидера сборной Украины за день до его перехода в профессионалы от личного тренера боксера Александра Ляхова.
"О решении Виктора Выхриста прекратить выступления в составе сборной Украины сообщил 27 января личный тренер боксера - Александр Ляхов в общении с главным тренером сборной. То есть за день до подписания Виктором Выхристом профессионального контракта. До этого момента Федерация бокса Украины не получала никаких сообщений относительно возможного желания Выхриста перейти в профессиональный бокс и прекратить выступления в составе сборной Украины ", - заявили в ФБУ.
Также в федерации подчеркнули, что из-за решения Выхриста сборная Украины рискует остаться без олимпийской лицензии в супертяжелом весе.
В ФБУ решили дисквалифицировать на 3 года Александра Ляхова и менеджера боксера - Андрея Котельника, который является бывшим чемпионом мира среди профессионалов в полусреднем весе (до 63,5 кг).
Виктор Выхрист является чемпионом Европы-2017 и победителем Европейских игр-2019 среди любителей.
- Напомним, 29 января стало известно, что Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020.
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