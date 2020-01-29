Украинский чемпион-тяжеловес отказался от участия в Олимпиаде и перешел в профессионалы
Об этом сообщает klitschko-brothers .
Чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 Виктор Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией из Гамбурга.
"Он - настоящий бриллиант. С точки зрения качества, он лучший из всех, кого я когда-либо видел", - сказал промоутер Эром Джелайн.
По его словам, он планирует вывести Выхрист на бой за титул чемпиона Европы уже во втором поединке украинском на профессиональном ринге.
Карьерой Выхрист заниматься Питер Ханратс - бывший керуюючий директор Universum Питер Ханратс - компании, с которой в начале карьеры сотрудничали братья Виталий и Владимир Кличко, с которыми уже сравнивают Выхрист в Германии.
"Очень приятно, когда меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов", - сказал Выхрист.
Из-за перехода в профессионалы 27-летнему Виктору Выхрист придется отказаться от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.
- Напомним, 29 июня 2019 на Европейских играх в Минске Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду.
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