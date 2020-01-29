Украинский чемпион-тяжеловес отказался от участия в Олимпиаде и перешел в профессионалы

29 января, 2020, 11:55

Чемпион Европы по боксу среди любителей в тяжелом весе Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020

Об этом сообщает klitschko-brothers .

Чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 Виктор Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией из Гамбурга.

"Он - настоящий бриллиант. С точки зрения качества, он лучший из всех, кого я когда-либо видел", - сказал промоутер Эром Джелайн.

По его словам, он планирует вывести Выхрист на бой за титул чемпиона Европы уже во втором поединке украинском на профессиональном ринге.

Карьерой Выхрист заниматься Питер Ханратс - бывший керуюючий директор Universum Питер Ханратс - компании, с которой в начале карьеры сотрудничали братья Виталий и Владимир Кличко, с которыми уже сравнивают Выхрист в Германии.

"Очень приятно, когда меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов", - сказал Выхрист.

Из-за перехода в профессионалы 27-летнему Виктору Выхрист придется отказаться от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.