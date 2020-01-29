 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинский чемпион-тяжеловес отказался от участия в Олимпиаде и перешел в профессионалы

Украинский чемпион-тяжеловес отказался от участия в Олимпиаде и перешел в профессионалы


фото: fbu.org.ua
Чемпион Европы по боксу среди любителей в тяжелом весе Виктор Выхрист перешел в профессионалы и отказался от участия в Олимпиаде-2020

Об этом сообщает klitschko-brothers .

Чемпион Европы-2017 и победитель Европейских игр-2019 Виктор Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией из Гамбурга.

"Он - настоящий бриллиант. С точки зрения качества, он лучший из всех, кого я когда-либо видел", - сказал промоутер Эром Джелайн.

По его словам, он планирует вывести Выхрист на бой за титул чемпиона Европы уже во втором поединке украинском на профессиональном ринге.

Карьерой Выхрист заниматься Питер Ханратс - бывший керуюючий директор Universum Питер Ханратс - компании, с которой в начале карьеры сотрудничали братья Виталий и Владимир Кличко, с которыми уже сравнивают Выхрист в Германии.

"Очень приятно, когда меня сравнивают с Кличко. Это стимул для меня. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов", - сказал Выхрист.

Из-за перехода в профессионалы 27-летнему Виктору Выхрист придется отказаться от выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать