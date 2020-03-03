Во внеочередном заседании Рады примет участие Зеленский, - Стефанчук
3 марта, 2020, 08:12
Президент Владимир Зеленский планирует посетить внеочередное заседание Верховной Рады, которое он инициировал созвать на 4 марта
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов, первый заместитель головы Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук , сообщает Радио Свобода .
"Я буквально только что связался, он сказал:" Да, я буду ". И это абсолютно нормально, ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - сказал Стефанчук.
- Напомним, Верховная Рада соберется 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского.
- Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта 2020 года, в частности, рассмотрит кадровые перестановки в Кабинете Министров.
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