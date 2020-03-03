 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо внеочередном заседании Рады примет участие Зеленский, - Стефанчук

Во внеочередном заседании Рады примет участие Зеленский, - Стефанчук


фото: segodnya.ua
Президент Владимир Зеленский планирует посетить внеочередное заседание Верховной Рады, которое он инициировал созвать на 4 марта

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов, первый заместитель головы Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук , сообщает Радио Свобода .

"Я буквально только что связался, он сказал:" Да, я буду ". И это абсолютно нормально, ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - сказал Стефанчук.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

3 марта, 2020 вторник

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать