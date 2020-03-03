Во внеочередном заседании Рады примет участие Зеленский, - Стефанчук

3 марта, 2020, 08:12

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов, первый заместитель головы Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук , сообщает Радио Свобода .

"Я буквально только что связался, он сказал:" Да, я буду ". И это абсолютно нормально, ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - сказал Стефанчук.