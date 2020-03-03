В правительстве может появиться вице-премьер по инвестициям, - Шуляк

3 марта, 2020, 16:52

Нардеп Елена Шуляк рассказала о возможном создании должности вице-премьера по вопросам инвестиций

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"Мы рассматривали возможность, что было бы не плохо усиливаться вице-премьерам, которые занимались, например, инвестиционными вопросами. Ведь мы сегодня говорим, что экономический рост возможен в первую очередь только тогда, когда будут поступать в Украину инвестиции", - заявила Шуляк.

Нардеп также отметила, что такой человек не был бы лишним в правительстве.