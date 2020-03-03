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Espreso.tvОбществоВ правительстве может появиться вице-премьер по инвестициям, - Шуляк

В правительстве может появиться вице-премьер по инвестициям, - Шуляк


фото: znaj.ua
Нардеп Елена Шуляк рассказала о возможном создании должности вице-премьера по вопросам инвестиций

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"Мы рассматривали возможность, что было бы не плохо усиливаться вице-премьерам, которые занимались, например, инвестиционными вопросами. Ведь мы сегодня говорим, что экономический рост возможен в первую очередь только тогда, когда будут поступать в Украину инвестиции", - заявила Шуляк.

Нардеп также отметила, что такой человек не был бы лишним в правительстве.

  • Напомним, 9 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
  • На внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
  • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент не поступало заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
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