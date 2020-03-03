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Espreso.tvСпортПрезидент UFC хочет видеть Фьюри в смешанных единоборствах

Президент UFC хочет видеть Фьюри в смешанных единоборствах


фото: Getty Images
Президент UFC Дэйна Вайд заявил, что будет рад видеть британского боксера Тайсона Фьюри в смешанных единоборствах

Об этом сообщает Metro .

По словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата, он в восторге от победы Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, если британец захочет драться в смешанных единоборствах - он будет рад.

"Он выглядел удивительно, был великолепен. Тайсон провел отличный бой, он дрался идеально. Меня интересует будущее Фьюри во всех видах единоборств. Он выглядел чертовски хорошо. Я с восторгом смотрю на Фьюри, несмотря на то, где он выступает . Если он захочет драться в UFC, я буду рад. С нетерпением хочу увидеть, что ждет его дальше в боксе ", - сказал Уайт.

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