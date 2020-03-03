Президент UFC хочет видеть Фьюри в смешанных единоборствах
3 марта, 2020, 09:56
Президент UFC Дэйна Вайд заявил, что будет рад видеть британского боксера Тайсона Фьюри в смешанных единоборствах
Об этом сообщает Metro .
По словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата, он в восторге от победы Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, если британец захочет драться в смешанных единоборствах - он будет рад.
"Он выглядел удивительно, был великолепен. Тайсон провел отличный бой, он дрался идеально. Меня интересует будущее Фьюри во всех видах единоборств. Он выглядел чертовски хорошо. Я с восторгом смотрю на Фьюри, несмотря на то, где он выступает . Если он захочет драться в UFC, я буду рад. С нетерпением хочу увидеть, что ждет его дальше в боксе ", - сказал Уайт.
- Напомним, 23 февраля в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера .
- 2 марта промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что третий бой британца против Деонтея Уайлдера состоится в июле 2020 .
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