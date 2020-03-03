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Espreso.tvОбществоКоронавирус подтвердили у 23 депутатов парламента Ирана

Коронавирус подтвердили у 23 депутатов парламента Ирана


фото: reuters
Смертельный коронавирус COVID-19 подтвержден у 23 членов парламента Ирана

Об этом заявил вице-спикер законодательного органа Абольреза Месри в Тегеране, ссылаясь на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, сообщает CNN.

"Двадцать три из 290 членов иранского Меджлиса (парламента) получили положительную реакцию на коронавирус. Это примерно 8% всех членов парламента", - говорится в сообщении.

В письме депутатов призвали прекратить контакты с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.

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