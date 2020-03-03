Жертвами коронавируса стали уже 3117 человек, зафиксировано около 91 тыс. заражений
3 марта, 2020, 07:48
По состоянию на вторник, 3 марта, от коронавируса в мире умерло уже 3117 человек, общее количество инфицированных составило 90936 человек
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80151 зараженных и 2945 умерших. 66 смерти от коронавируса зафиксирован в Иране, 52 - в Италии, 28 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", шестой США, 3 - во Франции, второй Гонконга, по одной - в Австралии, на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде.
По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (4812), Италия (2036), Иран (1501).
В то же время выздоровели после заражения коронавируса 47995 человек.
- Напомним, ранее в Чехии заявили о первых случаях заражения коронавируса.
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