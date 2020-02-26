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Espreso.tvОбществоВ США предупреждают об угрозе пандемии коронавируса

В США предупреждают об угрозе пандемии коронавируса

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса

Об этом сообщает Reuters.

Также глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.

"Это быстро нарастающая эпидемия в разных местах, и мы должны очень быстро бороться с ней, чтобы предотвратить пандемию", - отметил он.

Соединенные Штаты сообщили о 57 случаях заражения этим вирусом.

Добавим, мэр Сан-Франциско Лондон Брод уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Согласно последним данным, по всему миру зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).

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