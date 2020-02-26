В США предупреждают об угрозе пандемии коронавируса
26 февраля, 2020, 17:10
Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают о возможности пандемии коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Также глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд отметил, что это быстро нарастающая эпидемия в разных местах.
"Это быстро нарастающая эпидемия в разных местах, и мы должны очень быстро бороться с ней, чтобы предотвратить пандемию", - отметил он.
Соединенные Штаты сообщили о 57 случаях заражения этим вирусом.
Добавим, мэр Сан-Франциско Лондон Брод уже объявил чрезвычайное положение в городе в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Согласно последним данным, по всему миру зарегистрировано более 81 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 (из них более 78 тыс. больных - в Китае).
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