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Espreso.tvСпортДжошуа сделал дерзкое заявление о бое с Пулевым

Джошуа сделал дерзкое заявление о бое с Пулевым


фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что ему ничто не помешает победить болгарина Кубрата Пулева

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа он полностью уверен в победе над Пулевым.

"20 июня я защищаю свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Я вернулся в свой родной город через определенное время. В северном Лондоне был построен невероятный стадион, и для меня большая честь собрать боксерские сообщество со всего мира, чтобы творить историю на новом стадионе. ничто не помешает мне победить Пулева ", - заверил Джошуа.

Бой Джошуа - Пулев состоится 20 июня в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

  • Напомним, 2 марта Джошуа заявил, что проведет следующий бой против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне .
  • Промоутер Джошуа Эдди Хирный заявил, что бой британского боксера с соотечественником Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира должен состояться в декабря 2020 года .
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