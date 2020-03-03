Джошуа сделал дерзкое заявление о бое с Пулевым

3 марта, 2020, 12:39

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что ему ничто не помешает победить болгарина Кубрата Пулева

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Джошуа он полностью уверен в победе над Пулевым.

"20 июня я защищаю свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе. Я вернулся в свой родной город через определенное время. В северном Лондоне был построен невероятный стадион, и для меня большая честь собрать боксерские сообщество со всего мира, чтобы творить историю на новом стадионе. ничто не помешает мне победить Пулева ", - заверил Джошуа.

Бой Джошуа - Пулев состоится 20 июня в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".