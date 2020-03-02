Винисиус отобрал у Месси рекорд Эль Классико
2 марта, 2020, 11:33
Бразильский вингер "Реала" Винисиус стал самым молодым футболистом, забившим гол в Эль Класиок в 21 веке и превзошел достижение аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси
Об этом сообщает Opta в twitter.
Винисиус забил за "Реал" в ворота "Барселоны" в 26 туре чемпионата Испании решающий гол, который помог мадридцам победить со счетом 2: 0.
Бразилец стал самым молодым футболистом, которому удалось забить в Эль Классико в 21 веке в матчах чемпионата Испании.
Винисиус сделал это в возрасте 19 лет и 233 дней и побил рекорд Месси. В марте 2007 года аргентинец стал автором забитого мяча в возрасте 19 лет и 259 дней.
1 - Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in # ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR- OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020
- Напомним, 1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Классико со счетом 2: 0.
- Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча чемпионата Испании против "Барселоны".
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