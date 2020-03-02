Винисиус отобрал у Месси рекорд Эль Классико

2 марта, 2020, 11:33

Бразильский вингер "Реала" Винисиус стал самым молодым футболистом, забившим гол в Эль Класиок в 21 веке и превзошел достижение аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси

Об этом сообщает Opta в twitter.

Винисиус забил за "Реал" в ворота "Барселоны" в 26 туре чемпионата Испании решающий гол, который помог мадридцам победить со счетом 2: 0.

Бразилец стал самым молодым футболистом, которому удалось забить в Эль Классико в 21 веке в матчах чемпионата Испании.

Винисиус сделал это в возрасте 19 лет и 233 дней и побил рекорд Месси. В марте 2007 года аргентинец стал автором забитого мяча в возрасте 19 лет и 259 дней.

1 - Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in # ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR - OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020