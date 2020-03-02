В Беларуси зафиксировали третий случай заражения коронавирусом
2 марта, 2020, 18:02
Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о третьем случае заражения коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает TUT.by .
Заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова сообщила, что результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции должна перепроверить референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения.
На данный момент Минздрав Беларуси подтверждает случаи инфицирования с "высокой степенью достоверности".
Два случая коронавируса зарегистрировано в Минске, один - в Витебске . Пациенты чувствуют себя хорошо, у одного из них не было даже повышенной температуры.
Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человек.
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