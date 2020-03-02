В Беларуси зафиксировали третий случай заражения коронавирусом

2 марта, 2020, 18:02

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило о третьем случае заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает TUT.by .

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Наталья Жукова сообщила, что результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции должна перепроверить референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения.

На данный момент Минздрав Беларуси подтверждает случаи инфицирования с "высокой степенью достоверности".

Два случая коронавируса зарегистрировано в Минске, один - в Витебске . Пациенты чувствуют себя хорошо, у одного из них не было даже повышенной температуры.

Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человек.