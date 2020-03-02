В мире от коронавируса умерли уже более 3 тыс. человек, зафиксировано более 89 тыс. заражений
2 марта, 2020, 07:50
По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего заражений и смертельных случаев зафиксировано на материковой части Китая - 80 026 зараженных и 2912 умерших. 54 смерти от коронавируса зафиксировано в Иране, 34 - в Италии, 22 - в Южной Корее, 6 - в Японии, 6 - на лайнере "Diamond Princess", по 2 во Франции, Гонконге и США, по 1 - в Австралии, на Филиппинах, на Тайване и в Таиланде.
По количеству зараженных после Китая следуют Южная Корея (4212), Италия (1694), Иран (978).
- Напомним, ранее в Чехии заявили о первых случаях заражения коронавирусом.
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