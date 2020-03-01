В Беларуси зафиксирован второй случай заражения коронавирусом
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019 nCoV, обнаружен у жительницы Витебской области, которая вернулась из Италии.
"Министерство здравоохранения информирует о том, что один из тестов белоруски, которая живет в Витебской области, обнаружил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019 nCoV", - говорится в сообщении на официальном сайте Министерства здравоохранения Беларуси.
Отмечается, что белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были обследованы. Пациентов госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Состояние всех трех удовлетворительное, у двух других граждан Беларуси тесты отрицательные.
- Напомним, в Беларуси в четверг, 27 февраля, подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.
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