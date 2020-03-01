 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Беларуси зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

В Беларуси зафиксирован второй случай заражения коронавирусом


фото: REUTERS
В белорусском городе Витебск положительный тест на коронавирус сдала женщина, которая вернулась из Италии

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019 nCoV, обнаружен у жительницы Витебской области, которая вернулась из Италии.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что один из тестов белоруски, которая живет в Витебской области, обнаружил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019 nCoV", - говорится в сообщении на официальном сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были обследованы. Пациентов госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Состояние всех трех удовлетворительное, у двух других граждан Беларуси тесты отрицательные.

  • Напомним, в Беларуси в четверг, 27 февраля, подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать