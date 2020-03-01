В Беларуси зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

1 марта, 2020, 17:25

В белорусском городе Витебск положительный тест на коронавирус сдала женщина, которая вернулась из Италии

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019 nCoV, обнаружен у жительницы Витебской области, которая вернулась из Италии.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что один из тестов белоруски, которая живет в Витебской области, обнаружил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019 nCoV", - говорится в сообщении на официальном сайте Министерства здравоохранения Беларуси.

Отмечается, что белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были обследованы. Пациентов госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Состояние всех трех удовлетворительное, у двух других граждан Беларуси тесты отрицательные.