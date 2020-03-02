Телеканал "Дом": 15 процентов эфира получит "Вечерний квартал"
Об этом во время презентации концепции нового телеканала для оккупированных территорий сообщила и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, передает " Укринформ ".
"Конечно, есть производство студии 95 квартал, есть контент, потому что он тоже достаточно премиальный и его любили до этого, и надеюсь, что любят и сейчас на тех территориях. Сейчас сетка очень живая и сейчас доля около 15%", - сказала Островская.
В то же время, как отметил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, контент, который будут предоставлять медиагруппы - развлекательный.
"Медиагруппы, с кем проведены переговоры и с кем сотрудничает телеканал: это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1 + 1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппы достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с этим телеканалом. В дальнейшем будут сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала ", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук отметил, что не было цели высчитывать доли. Была цель - взять контент, который предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку предоставляют контент
"Мы программируем и балансируем. Там не будет подавляющего числа "квартала", - сказал Максимчук.
Напомним, новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
- Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории.
- 2 марта состоялось презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
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