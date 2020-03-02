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Espreso.tvОбществоТелеканал "Дом": 15 процентов эфира получит "Вечерний квартал"

Телеканал "Дом": 15 процентов эфира получит "Вечерний квартал"

Контент для нового телеканала для временно оккупированных территорий Украины будут формировать четыре медиагруппы

Об этом во время презентации концепции нового телеканала для оккупированных территорий сообщила и.о. генерального директора телеканала UATV Юлия Островская, передает " Укринформ ".

"Конечно, есть производство студии 95 квартал, есть контент, потому что он тоже достаточно премиальный и его любили до этого, и надеюсь, что любят и сейчас на тех территориях. Сейчас сетка очень живая и сейчас доля около 15%", - сказала Островская.

В то же время, как отметил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, контент, который будут предоставлять медиагруппы - развлекательный.

"Медиагруппы, с кем проведены переговоры и с кем сотрудничает телеканал: это медиагруппа СтарЛайт Медиа, медиагруппа "1 + 1", медиагруппа "Украина" и медиагруппа телеканала "Интер". Вот с этими четырьмя медиагруппы достигнута договоренность, так называемый меморандум о сотрудничестве с этим телеканалом. В дальнейшем будут сотрудничать с различными международными вещателями, для того чтобы они предоставляли тоже контент для этого телеканала ", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук отметил, что не было цели высчитывать доли. Была цель - взять контент, который предоставили, и сформировать интересный зрителю телеканал. Сейчас сетка формируется, поскольку предоставляют контент

"Мы программируем и балансируем. Там не будет подавляющего числа "квартала", - сказал Максимчук.

Напомним, новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.

  • Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории.
  • 2 марта состоялось презентация телеканала "Дом" для временно оккупированных территорий.
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