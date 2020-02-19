Бородянский объявит конкурс на руководителя телеканала, который будет вещать на оккупированный Донбасс

19 февраля, 2020, 22:06

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории

Об этом сообщает Hromadske.

"Сегодня я подписал (распоряжение о конкурсе на должность руководителя телеканала, - ред.), конкурс будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур - объединялось министерство ", - сказал он.

Министр уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс ", - добавил он.