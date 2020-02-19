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Espreso.tvОбществоБородянский объявит конкурс на руководителя телеканала, который будет вещать на оккупированный Донбасс

Бородянский объявит конкурс на руководителя телеканала, который будет вещать на оккупированный Донбасс

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории

Об этом сообщает Hromadske.

"Сегодня я подписал (распоряжение о конкурсе на должность руководителя телеканала, - ред.), конкурс будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур - объединялось министерство ", - сказал он.

Министр уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.

"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс ", - добавил он.

  • Ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли на 1 марта 2020 года.
  • Новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
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