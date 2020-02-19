Бородянский объявит конкурс на руководителя телеканала, который будет вещать на оккупированный Донбасс
19 февраля, 2020, 22:06
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подписал распоряжение об объявлении конкурса на должность руководителя украинского телеканала, который будет вещать на оккупированные территории
Об этом сообщает Hromadske.
"Сегодня я подписал (распоряжение о конкурсе на должность руководителя телеканала, - ред.), конкурс будет объявлен. Не был объявлен из-за бюрократических процедур - объединялось министерство ", - сказал он.
Министр уточнил, что объединенное министерство появилось только с 1 января 2020 года.
"Мы гнали, как только возможно, чтобы это быстро объявить. Сегодня будет объявлен конкурс ", - добавил он.
- Ранее стало известно, что запуск телеканала для оккупированных территорий перенесли на 1 марта 2020 года.
- Новый телеканал запускается на базе государственного UATV, который был создан Министерством информационной политики в 2015 году для трансляции за рубежом. С середины января он прекратил трансляцию.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!