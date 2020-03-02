Таран: Гончарук - козел отпущения в падении рейтинга президента Зеленского
Об этом заявил политолог Сергей Таран в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV.
"Разговоры о возможной отставке и обновлении правительства начались сразу после торжественного отчета Гончарука в парламенте. Когда он говорил, что экономика растет, что коррупцию на самом высоком уровне преодолели, что у нас все прекрасно ", - заявил Таран.
Политолог добавил, что после отчета Гончарука в ВР начался поиск нового премьера и новых членов Кабинета министров. Однако причины отставки Гончарука были в другом.
"Фактически одновременно появились новые рейтинги. Они были прогнозируемы. Они не были ни для кого сюрпризом, кто занимается социологией. Они появились именно в эти дни. И эти рейтинги начали показывать падение доверия к президенту ", - прокомментировал Таран.
Таран также обратил внимание на то, что было несколько последовательных исследований, которые показывали стремительное падение рейтинга доверия народа к президенту Зеленскому. Согласно стремительному падению рейтинга, в окружении президента начали искать виновных, на кого можно было бы спихнуть отсутствие всех изменений, о которых говорил Владимир Зеленский во время предвыборной кампании 2019 года.
- Президент Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором могут быть рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Кабинета министров.
- 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
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