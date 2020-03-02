Стал на колени: лидер религиозной секты извинился за распространение коронавируса в Южной Корее

2 марта, 2020, 15:59

Ли Ман Хи, основатель религиозной секты Синчонджи, стал на колени во время пресс-конференции и извинился перед нацией за распространение коронавируса Covid-19

Сейчас в Южной Корее коронавирусом заболели более 4 тысяч человек, и около 60% инфицированных являются членами секты Синчонджи, сообщает BBC.

После Китая, Южная Корея занимает второе место по стремительности распространения коронавируса. По состоянию на 2 марта, из-за коронавируса в стране умерли 26 человек.

Во вспышке распространения Covid-19 обвиняют руководителей религиозной секты Синчонджи. Если несколько недель назад их обвиняли только словесно, то теперь власти подали в суд за "убийство, причинение вреда и нарушение закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний".

Прокуроры же предлагают расследовать деятельность господина Ли, как грубую неосторожность.

Хотя это не было намеренно, многие заразились. Мы приложили максимум усилий, но не смогли это предотвратить, - заявил глава секты Ли Ман Хи.

Зато представитель церкви Ким Шин Чанг заявил BBC, что ситуация с коронавирусом - это второе пришествие Иисуса Христа, которое упоминается в Библии. И во время пришествия Иисус заберет с собой на небо 144000 человек.

Он добавил, что лидеры организации вроде вовремя предоставили списки всех членов группы и теперь беспокоятся об их безопасности.

Церковь Синьчонджи в Южной Корее и христианской общине считается сектантской, "из-за чего группу часто подвергают дискриминации, преследованию или критике", добавил Ким Шин Чанг.

Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человек.