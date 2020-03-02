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Espreso.tvОбществоВ Южной Корее будут судить лидера секты из-за распространения коронавируса

В Южной Корее будут судить лидера секты из-за распространения коронавируса


фото: reuters
В Южной Корее будут судить лидера религиозной группы Синчхонджи из-за массового распространения коронавируса

Как сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Сеула, прокуратура подала иск против лидера секты и еще 11 человек. Их обвиняют в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

Их также обвиняют в сокрытии имен людей, возможно зараженных коронавирусом.

Распространение коронавируса в Южной Корее началось с города Тэгу, в котором последователи секты заразили друг друга во время совершения обряда.

Позже были обследованы все 230 000 представителей секты, 9000 из них говорили о симптомах коронавируса.

Напомним, по состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.

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