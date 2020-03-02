Роналду уже хочет вернуться из "Ювентуса" в "Реал"
Об этом заявил журналист Эду Агирре, который дружит с Роналду, сообщает Football Italia .
По его словам, португалец был в восторге от приема, который ему устроили 1 марта в Мадриде во время его визита на матч между "Реалом" и "Барселоной".
"Я точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в "Реал". Он почувствовал любовь Мадрида, когда приехал на "Сантьяго Бернабеу" и был в восторге. Сейчас он полностью сфокусирован на "Ювентусе", но в футболе никогда не стоит говорить никогда", - сказал Агирре.
Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. С мадридским клубом португалец получил 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов. Ранее 35-летний форвард выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".
- Напомним, 1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Барселону" в Эль Классико со счетом 2: 0.
- 1 марта Криштиану Роналду посетил раздевалку "Реала" в перерыве матча чемпионата Испании против "Барселоны".
Читайте также
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-