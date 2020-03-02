Роналду уже хочет вернуться из "Ювентуса" в "Реал"

2 марта, 2020, 14:27

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду после визита в Мадрид выразил желание вернуться в "Реал"

Об этом заявил журналист Эду Агирре, который дружит с Роналду, сообщает Football Italia .

По его словам, португалец был в восторге от приема, который ему устроили 1 марта в Мадриде во время его визита на матч между "Реалом" и "Барселоной".

"Я точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в "Реал". Он почувствовал любовь Мадрида, когда приехал на "Сантьяго Бернабеу" и был в восторге. Сейчас он полностью сфокусирован на "Ювентусе", но в футболе никогда не стоит говорить никогда", - сказал Агирре.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. С мадридским клубом португалец получил 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов. Ранее 35-летний форвард выступал за английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг".