 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Рябошляпа, идиот, выпиши себе о профнепригодности": Кива - Рябошапке

"Рябошляпа, идиот, выпиши себе о профнепригодности": Кива - Рябошапке

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал свой вызов в Офис генпрокурора Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рябошляпа выписал мне, нарушая процессуальные нормы, подозрение по статье 125 части 1. И об этом он сообщил на сайте Генеральной прокуратуры. Идиот, себе выпиши о профнепригодности", - написал нардеп.

  • Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего нарушил производства по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР.
  • Киву вызывают в ГБР.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать