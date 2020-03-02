"Рябошляпа, идиот, выпиши себе о профнепригодности": Кива - Рябошапке
2 марта, 2020, 17:54
Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал свой вызов в Офис генпрокурора Украины
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Рябошляпа выписал мне, нарушая процессуальные нормы, подозрение по статье 125 части 1. И об этом он сообщил на сайте Генеральной прокуратуры. Идиот, себе выпиши о профнепригодности", - написал нардеп.
- Напомним, 22 января 2020 года, Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего нарушил производства по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР.
- Киву вызывают в ГБР.
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