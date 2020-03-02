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Espreso.tvОбществоНародный депутат Киву вызывают в ГБР

Народный депутат Киву вызывают в ГБР


фото: focus.ua
2 марта народного депутата от "ОПЗЖ" Илья Киву вызывают в ГБР для вручения подозрения по поручению генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

По поручению Генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 г. с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 г. на 14:00 ч. вызвал народного депутата Украины.

  • Напомним, 22 января 2020 года, генеральный прокурор по заявлению потерпевшего нарушил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины. Соответствующие сведения внесены в ЕРДР.

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