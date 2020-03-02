"Будет весело, держитесь!": Богдан подтвердил возвращение к адвокатской деятельности

2 марта, 2020, 21:38

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Всем привет. Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!" - написал Богдан.