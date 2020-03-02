"Будет весело, держитесь!": Богдан подтвердил возвращение к адвокатской деятельности
2 марта, 2020, 21:38
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности
Об этом он написал на странице в Facebook.
"Всем привет. Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!" - написал Богдан.
- Ранее сообщалось, что Богдан восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.
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