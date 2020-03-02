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Espreso.tvОбщество"Будет весело, держитесь!": Богдан подтвердил возвращение к адвокатской деятельности

"Будет весело, держитесь!": Богдан подтвердил возвращение к адвокатской деятельности


фото: Укрінформ
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Всем привет. Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!" - написал Богдан.

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