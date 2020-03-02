Богдан восстановил лицензию на адвокатскую деятельность

2 марта, 2020, 10:07

Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины.

Там отмечено, что Богдан восстановил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 г. на основании заявления.

"Право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 25.02.2020 г. на основании заявления", - говорится в профиле Богдана.