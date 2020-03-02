 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБогдан восстановил лицензию на адвокатскую деятельность

Богдан восстановил лицензию на адвокатскую деятельность

Экс-голова Офиса президента Украины Андрей Богдан восстановил право на занятие адвокатской деятельностью

Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины.

Там отмечено, что Богдан восстановил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 г. на основании заявления.

"Право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 25.02.2020 г. на основании заявления", - говорится в профиле Богдана.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать