Богдан восстановил лицензию на адвокатскую деятельность
2 марта, 2020, 10:07
Экс-голова Офиса президента Украины Андрей Богдан восстановил право на занятие адвокатской деятельностью
Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины.
Там отмечено, что Богдан восстановил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 г. на основании заявления.
"Право на занятие адвокатской деятельностью восстановлено согласно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 25.02.2020 г. на основании заявления", - говорится в профиле Богдана.
- Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что за время пребывания на должности не использовал своей зарплаты, а все деньги отдал на благотворительность в фонды "Таблеточки" и "Благомай".
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