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Espreso.tvСпортИнсайдер рассказал, когда состоится третий бой Фьюри с Уайлдером

Инсайдер рассказал, когда состоится третий бой Фьюри с Уайлдером


фото: REUTERS
Третий поединок между чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится в июле или осенью 2020 года

Об этом заявил американский эксперт Дэн Рафал, сообщает ESPN .

По его информации, бой точно состоится в США, а вероятными датами являются июль, или осень, когда поединок хочет организовать промоутер нового чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри - Брб Арум.

"По контракту это будет в США, но неизвестно, где именно. Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лас-Вегас, но бой точно состоится в США. Согласно контракту, реванш должен состояться до 18 июля, но Боб Арум надеется перенести его на сентябрь или октябрь", - написал Рафал.

Фьюри и Уайлдер в декабре 2018 года свели первый поединок вничью, в реванше 23 февраля британец нокаутировал американца в седьмом раунде.

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