На должность премьер-министра кандидатур нет, - Арахамия
2 марта, 2020, 19:09
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется на посту премьер-министра Украины
Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьера сейчас рассматривают.
Также Арахамия ответил на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук.
"Думаю, что да. По крайней мере пока никакие заявления не поступали", - сказал Арахамия.
- Президент Владимир Зеленский распорядился провести внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта, на котором могут быть рассмотрены кадровые вопросы, касающиеся Кабинета министров.
- 29 февраля СМИ сообщили, что на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта 2020 года, состоится голосование за отставку действующего премьера Алексея Гончарука.
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