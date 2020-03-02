На должность премьер-министра кандидатур нет, - Арахамия

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьера сейчас рассматривают.

Также Арахамия ответил на уточняющий вопрос, останется ли премьер-министром Гончарук.

"Думаю, что да. По крайней мере пока никакие заявления не поступали", - сказал Арахамия.