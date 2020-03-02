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Espreso.tvОбществоМельничуку 3 марта выберут меру пресечения

Мельничуку 3 марта выберут меру пресечения


фото: ukrpress
В Греции прокурор 3 марта определится с мерой пресечения для бывшего нардепа и командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, который был задержан Интерполом

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина .

"3 марта на 10:00 часов утра запланирована встреча с прокурором Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение о мере пресечения - о содержании под стражей или об освобождении", - отметил Погорельцев.

Он также добавил, что в ближайшее время в полицию прибудет адвокат. Кроме того, консульство в Салониках предоставляет жене и ребенку Мельничука содействие в размещении в гостинице и решении других вопросов.

Погорельцев отметил, что жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом Салоники-Киев вернуться в Украину, однако она отказалась. В связи с этим консул предложил госпоже Мельничук вместе с ребенком перевезти их в Салоники и разместить в гостинице, поскольку завтра, 03.03.2020, Мельничука переведут в этот город. Сейчас состоянии здоровья Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым.

  • Напомним, Мельничук сообщил, что его задержали во время переезда из Болгарии в Грецию, как он утверждает, из-за представленной в Интерпол Россией заявки.

  • Пристайко заявил, что экс-комбата Мельничука разыскивали не через общую систему Интерпола .

     
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