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Espreso.tvОбществоЭкс-комбата Мельничука разыскивали не через общую систему Интерпола, - Пристайко

Экс-комбата Мельничука разыскивали не через общую систему Интерпола, - Пристайко

Украинский консул в Салониках встретился с экс-командиром батальона "Айдар", бывшим народным депутатом Верховной Рады VIII созыва Сергеем Мельничуком, задержанным в Греции в воскресенье, обстоятельства дела выясняются

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Консул встретился еще ночью, сразу после того, как было сообщение о том, что это произошло. По консульским каналам было сообщено о задержании гражданина, как это должно быть. На данный момент происходит выяснение обстоятельств этого дела. Наше генеральное консульство в Салониках постоянно находится в контакте, наш консул находится там", - сказал Пристайко.

Министр пояснил, что Мельничука не смогли предупредить о том, что его имя занесено в базу Интерпола, поскольку Россия сообщила об этом Греции на двустороннем уровне.

"По последней информации, это задержание произошло из-за сообщения РФ на двустороннем уровне между Грецией и РФ, внесено в базу данных Интерпола. Именно поэтому этот человек был задержан. Именно потому, что был внесен на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола, мы не могли предупредить данного гражданина о том, что его фамилия находится в этом списке", - отметил глава МИД.

  • Напомним, Мельничук сообщил, что его задержали во время переезда из Болгарии в Грецию, как он утверждает, из-за поданной в Интерпол Россией заявки.

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