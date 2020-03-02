КС должен поставить финальную точку в вопросе люстрации, - Арахамия

2 марта, 2020, 22:35

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд

.Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Конституционный суд должен поставить финальную точку в этом процессе. Если это неконституционно, значит, потеряет силу закон о люстрации", - сказал Арахамия.

Народный депутат добавил, что закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию - отлучить от политического управления представителей старых элит - выполнил.

В то же время он отметил, что решение ЕСПЧ требует внесения изменений в действующий закон "О очистки власти".

"Нужно думать о механизме. Нельзя люстрировать по принципу занимаемой должности", - сказал председатель фракции "Слуги народа".

Арахамия предположил, что в обществе "будет большая дискуссия" по данному вопросу.

26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лещина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, что увольнение чиновников согласно закону "Об очистке власти" нарушило их права.