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Espreso.tvОбществоКонституционный суд рассмотрит законность люстрации

Конституционный суд рассмотрит законность люстрации


фото: ccu.gov.ua
Конституционный суд 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти

Об этом говорится в расписании на сайте суда.

Пленарное заседание КС начнется в 10:00, вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня.

Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.

  • 26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лещина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, что увольнение чиновников согласно закону "Об очистке власти" нарушило их права.
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