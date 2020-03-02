Конституционный суд рассмотрит законность люстрации
2 марта, 2020, 11:03
Конституционный суд 3 марта продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", по которому ряд чиновников времен президента Виктора Януковича не могут занимать должности во власти
Об этом говорится в расписании на сайте суда.
Пленарное заседание КС начнется в 10:00, вопрос люстрации запланирован первым пунктом в повестке дня.
Последний раз суд рассматривал жалобу 16 января.
- 26 февраля заместитель министра юстиции Иван Лещина рассказал об изменениях в законе о люстрации в связи с решением Европейского суда по правам человека, что увольнение чиновников согласно закону "Об очистке власти" нарушило их права.
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