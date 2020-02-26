Закон о люстрации: в Минюсте рассказали о подготовленных изменениях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Сейчас идут еще дискуссии: или уплата только компенсаций, или уплата компенсаций плюс восстановление, соответственно, и уплата компенсаций будет снижена, или какой-то комбинированный вариант", - заметил заместитель министра юстиции Иван Лищина.
Он добавил, что есть реестр люстрированных людей, в котором 2000 человек. Это те, на кого будут рассчитываться изменения закона.
"Сейчас рассматривается вариант, в котором будет узкая группа лиц, на которых люстрация будет распространяться автоматически", - отметил замминистра.
По словам Лищины, все остальные смогут обратиться в специальную комиссию, которая будет рассматривать основания их увольнения.
Лищина добавил, Украина выплатит пяти истцам в ЕСПЧ возмещение в размере 5 тыс. евро каждому за увольнение и люстрацию.
"Сейчас есть рабочая группа в рамках Минюста, которая будет сотрудничать с Генеральной прокуратурой, но, в любом случае, будут привлекаться и общественные активисты, будет обсуждение этого вопроса", - подчеркнул замминистра.
Лищина также отметил, что первый вариант законопроекта об изменениях в закон о люстрации уже готов.
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