Сандерс побеждает на праймериз Демократической партии в Неваде

23 февраля, 2020, 10:07

Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в штате Невада за право выдвинуться в президенты США от Демократической партии

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ" .

По итогам подсчета 43% голосов, Сандерс набирает в Неваде 46.8%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 20.7%. Третий - Пит Буттиджич с 15.1%, далее - Элизабет Уоррен с 9.5%, Эми Клобушар 4.0% и Том Стайер с 3.7%.

"В Неваде мы только что собрали разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране", - заявил Сандерс на митинге в Техасе.

Победа Сандерса в Неваде происходит после выигрыша в Нью-Гемпшире и успешного результата в Айове, где результаты все еще изучаются.