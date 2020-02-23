Сандерс побеждает на праймериз Демократической партии в Неваде
23 февраля, 2020, 10:07
Сенатор Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в штате Невада за право выдвинуться в президенты США от Демократической партии
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ" .
По итогам подсчета 43% голосов, Сандерс набирает в Неваде 46.8%. На втором месте с существенным отрывом бывший вице-президент США Джо Байден с 20.7%. Третий - Пит Буттиджич с 15.1%, далее - Элизабет Уоррен с 9.5%, Эми Клобушар 4.0% и Том Стайер с 3.7%.
"В Неваде мы только что собрали разновозрастную, мультирасовую коалицию, которая победит не только в Неваде, но и по всей стране", - заявил Сандерс на митинге в Техасе.
Победа Сандерса в Неваде происходит после выигрыша в Нью-Гемпшире и успешного результата в Айове, где результаты все еще изучаются.
- Напомним, 22 февраля Берни Сандерс ответил, что Россия делает его президентом США .
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