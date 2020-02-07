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Espreso.tvОбществоВыборы в США: Буттиджич минимально победил на кокусах Демпартии в Айове

Выборы в США: Буттиджич минимально победил на кокусах Демпартии в Айове


фото: reuters
Демократической партии США удалось подвести итоги своих внутрипартийных выборов в штате Айова к концу третьего дня после их проведения

По результатам обработки 100% голосов бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич получил получил 26,2%, сообщает DW.

Ближайший соперник Буттиджича, 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс набрал 26,1%.

Замыкает тройку лидеров сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18% голосов.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который считался одним из фаворитов, занял лишь четвертое место с 15,8%.

Вскоре после объявления итогов Буттиджич призвал сторонников "прокладывать смелый новый курс для страны" и "подать голос", чтобы объединиться и победить действующего президента Дональда Трампа.

Объявление результатов кокусов демократов в Айове отложили из-за каких-то "несоответствий" и необходимости уточнить результат подсчета голосов.

На республиканских безоговорочно победил Дональд Трамп .

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