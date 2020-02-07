Выборы в США: Буттиджич минимально победил на кокусах Демпартии в Айове
По результатам обработки 100% голосов бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич получил получил 26,2%, сообщает DW.
Ближайший соперник Буттиджича, 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс набрал 26,1%.
Замыкает тройку лидеров сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18% голосов.
Бывший вице-президент США Джо Байден, который считался одним из фаворитов, занял лишь четвертое место с 15,8%.
Вскоре после объявления итогов Буттиджич призвал сторонников "прокладывать смелый новый курс для страны" и "подать голос", чтобы объединиться и победить действующего президента Дональда Трампа.
Thank you, Iowa!- Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 7, 2020
This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love , I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump : https: // t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R
Объявление результатов кокусов демократов в Айове отложили из-за каких-то "несоответствий" и необходимости уточнить результат подсчета голосов.
На республиканских безоговорочно победил Дональд Трамп .
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