203 тыс. грн за полгода: экс-глава ОПУ Богдан заявил, что отдал всю зарплату на благотворительность
Об этом он написал в Facebook.
"Для разных критиков моего финансового состояния. За время работы ни одной взятки не взял и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплаты своей не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - написал Богдан .
Общая сумма составила более 200 тыс грн.
Он также прокомментировал свою отставку, поблагодарив команду президента Владимира Зеленского.
"Мы пришли в политику в сложные времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а потом мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - заявил Богдан.
- Напомним, 11 февраля Андрей Богдан был освобожден от должности главы Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
- Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан свое первое после отставки сообщение в соцсетях посвятил Дню святого Валентина
- Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Андрей Богдан ушел в отставку с должности руководителя Офиса президента после разговора с Владимиром Зеленским.
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