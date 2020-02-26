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Espreso.tvОбщество203 тыс. грн за полгода: экс-глава ОПУ Богдан заявил, что отдал всю зарплату на благотворительность

203 тыс. грн за полгода: экс-глава ОПУ Богдан заявил, что отдал всю зарплату на благотворительность

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что за время пребывания в должности не использовал своей зарплаты, а все деньги отдал на благотворительность в фонды "Таблеточки" и "Благомай"

Об этом он написал в Facebook.

"Для разных критиков моего финансового состояния. За время работы ни одной взятки не взял и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплаты своей не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - написал Богдан .

Общая сумма составила более 200 тыс грн.

Он также прокомментировал свою отставку, поблагодарив команду президента Владимира Зеленского.

"Мы пришли в политику в сложные времена. Сначала в нашу победу не верили. Затем с нами боролись, а потом мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - заявил Богдан.

  • Напомним, 11 февраля Андрей Богдан был освобожден от должности главы  Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
  • Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан свое первое после отставки сообщение в соцсетях посвятил Дню святого Валентина
  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Андрей Богдан ушел в отставку с должности руководителя Офиса президента после разговора с Владимиром Зеленским.

 

 

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