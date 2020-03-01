Война в Сирии: турецкий беспилотник уничтожил трех командиров Асада
1 марта, 2020, 08:16
В субботу, 29 февраля 2020 года, вооруженные силы Турции провели операцию с применением новейшего ударного беспилотного аппарата SIHA против части руководящего состава войск Башара аль-Асада в районе Джебель Аз-Завия, что в Сирии
Об этом со ссылкой на CNN Turk передает Еспресо.TV.
Сейчас из нескольких различных источников подтверждена смерть бригадного генерала Бурхана Рамуне, который был командиром 124 полка режима Асада, вместе с бригадным Исмаилом Али, полковником Мазеном Фервати и многими солдатами во время встречи с целью оценки ситуации в трехэтажном доме.
"SİHA уничтожил здание точечной выстрелом", - отмечается в сообщении.
- Напомним, также вчера, 29 февраля, в Турции прошли многолюдные похороны 33 солдат , погибших от российского авиаудара в Идлибе.
- основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского и его команду быть на стороне Турции , если та объявит войну Сирии и России.
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