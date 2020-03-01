Война в Сирии: турецкий беспилотник уничтожил трех командиров Асада

1 марта, 2020, 08:16

В субботу, 29 февраля 2020 года, вооруженные силы Турции провели операцию с применением новейшего ударного беспилотного аппарата SIHA против части руководящего состава войск Башара аль-Асада в районе Джебель Аз-Завия, что в Сирии