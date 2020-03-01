 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик показал, как на Прощеное воскресенье причащается у Онуфрия

Усик показал, как на Прощеное воскресенье причащается у Онуфрия


фото: Instagram
Боксер Александр Усик выложил фото, на котором он в Прощеное воскресенье причащается у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

Фотографию с Онуфрием Усик выложил в Instagram.

Снимок боксер сопровождал стихотворением на русском языке, посвященном Прощеному воскресенью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прости меня Всевышний, ой прости И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи. Перед тобой стою я на коленях Я знаю грешен я не по годам Но где найти дорогу ту без мрака. Я за тобою по твоим стопам готов ити, чтоб не облаяла собака. Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной, молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой неверный ход. Я буду верен вере православной Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно. Прошу тебя прости за все ты мне.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать