Усик показал, как на Прощеное воскресенье причащается у Онуфрия
1 марта, 2020, 21:09
Боксер Александр Усик выложил фото, на котором он в Прощеное воскресенье причащается у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия
Фотографию с Онуфрием Усик выложил в Instagram.
Снимок боксер сопровождал стихотворением на русском языке, посвященном Прощеному воскресенью.
Прости меня Всевышний, ой прости И огради меня от тяжести душевной, прости и отпусти ты мне грехи. Перед тобой стою я на коленях Я знаю грешен я не по годам Но где найти дорогу ту без мрака. Я за тобою по твоим стопам готов ити, чтоб не облаяла собака. Прости родных, прости родную, прости всех тех кто рядышком со мной, молю тебя не посылай на муки детей моих, за мой неверный ход. Я буду верен вере православной Я буду верен и семье своей, стране я буду верен постоянно. Прошу тебя прости за все ты мне.
- Напомним, 5 февраля боксер Александр Усик изложил в Instagram странное стихотворение, которое адресовал своим критикам.
- Выяснилось, что Усик адресовал оскорбительное стихотворение в Instagram ветерану АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву.
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