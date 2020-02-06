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Espreso.tvСпортСтихотворение Усика об осле было адресовано ветерану АТО и основателю Pizza Veterano

Стихотворение Усика об осле было адресовано ветерану АТО и основателю Pizza Veterano


фото: nachasi.com
Выяснилось, что боксер Александр Усик адресовал оскорбительное стихотворение в Instagram ветерану АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву

Об этом сообщает "Трибуна" .

Боксер 5 февраля опубликовал странный стих в ответ на слова Леонида Остальцева в программе "Есть смысл" в эфире 5 канала, который раскритиковал Александра Усика и Василия Ломаченко за их гражданскую позицию.

"Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы и другие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, не боятся называть вещи своими именами, и при этом честно заявляют, что я - украинец и я этим горжусь ", - сказал Остальцев.

В ответ Усик обозвал ветерана АТО и основателя сети Pizza Veterano ослом.

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