Стихотворение Усика об осле было адресовано ветерану АТО и основателю Pizza Veterano

6 февраля, 2020, 10:10

Выяснилось, что боксер Александр Усик адресовал оскорбительное стихотворение в Instagram ветерану АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву

Об этом сообщает "Трибуна" .

Боксер 5 февраля опубликовал странный стих в ответ на слова Леонида Остальцева в программе "Есть смысл" в эфире 5 канала, который раскритиковал Александра Усика и Василия Ломаченко за их гражданскую позицию.

"Нас окружают не только ломаченки, усики, портновы, богданы и другие иже с ними обезьяны. Есть огромное количество достойных людей, которые понимают, что происходит в стране, не боятся называть вещи своими именами, и при этом честно заявляют, что я - украинец и я этим горжусь ", - сказал Остальцев.

В ответ Усик обозвал ветерана АТО и основателя сети Pizza Veterano ослом.