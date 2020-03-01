"Не хватает сепаратистов": представитель ОПЗЖ попал в международный скандал

1 марта, 2020, 12:51

Народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь", заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Олега Волошина поймали на лжи

Нардеп исказил слова французского депутата Валери Фор-Мунтян о привлечении к переговорам по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе представителей ОРДЛО, передает Еспресо.TV со ссылкой на Главред .

Сначала Волошин в Facebook написал, что Фор-Мунтян, возглавляющая группу дружбы Украины и Франции якобы заявила, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".

В свою очередь представительница правящей партии Франции была крайне возмущена приписанными ей словами.

"Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать", - заявила Фор-Мунтян в интервью Novaya gazeta.

При этом она сообщила, что действительно встречалась с Волошиным 27 февраля в Париже, где он предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, это может только навредить переговорному процессу", - подчеркнула политик.

Кроме того, она заверила, что негативно ответила на провокационный вопрос нардепа от ОПЗЖ.

"Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила только о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат", - подчеркнула фор-Мунтян.