"Не хватает сепаратистов": представитель ОПЗЖ попал в международный скандал
Нардеп исказил слова французского депутата Валери Фор-Мунтян о привлечении к переговорам по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе представителей ОРДЛО, передает Еспресо.TV со ссылкой на Главред .
Сначала Волошин в Facebook написал, что Фор-Мунтян, возглавляющая группу дружбы Украины и Франции якобы заявила, что "для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров не хватает сепаратистов".
В свою очередь представительница правящей партии Франции была крайне возмущена приписанными ей словами.
"Я абсолютно шокирована, не знаю, как можно было такое придумать", - заявила Фор-Мунтян в интервью Novaya gazeta.
При этом она сообщила, что действительно встречалась с Волошиным 27 февраля в Париже, где он предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".
"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, это может только навредить переговорному процессу", - подчеркнула политик.
Кроме того, она заверила, что негативно ответила на провокационный вопрос нардепа от ОПЗЖ.
"Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила только о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат", - подчеркнула фор-Мунтян.
- Напомним, Волошин до своего избрания был связан с подконтрольным Виктору Медведчуку телевизионным каналом 112.
- В нарушение парламентского регламента он выступает в Раде на русском языке.
- Вместе с членом президентской фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским он подал законопроект , предусматривающий официальную возможность выступлений не на государственном языке в стенах украинского парламента.
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