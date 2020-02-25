"Слуга" Бужанский и нардеп из ОПЗЖ предлагают разрешить выступать в Раде на русском языке

25 февраля, 2020, 18:05

Народные депутаты Максим Бужанский и Олег Волошин подали проект закона об изменениях в регламент парламента для "защиты русского языка"

Законопроект опубликован на сайте парламента.

Авторами стали народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Они жалуются, что в регламенте Верховной Рады языком работы установлен украинский язык.

"То есть, в регламенте Верховной Рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины" - говорится в пояснительной записке.

Бужанский и Волошин заявляют, что "русскоязычные граждане, среди которых и нардепы, имеют такие же права, как и украиноязычные, и платят налоги".

Депутаты предлагают разрешить проводить выступления в Верховной Раде на русском языке.